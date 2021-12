Vacinação contra a gripe em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a gripe em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 22/12/2021 16:53

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (22/12), sobre o fim do estoque de vacinas contra a Influenza. Com isso, o município, que continuou com a campanha de imunização contra a gripe até agora, encerra a aplicação.

Segundo a Secretaria, mais de 70 mil pessoas foram imunizadas. Agora, o município aguarda um novo envio de doses, o que só deverá acontecer em março, para a próxima campanha, que contará com a reformulação das propriedades da vacina, o que sempre ocorre com o objetivo de combater as mutações do vírus.

“A fim de assegurar a efetividade da vacina nas crianças que tomaram uma dose, a Coordenação de Imunização está com as segundas doses desse público armazenadas, conforme orienta o Governo do Estado e o Ministério da Saúde”, reforça o comunicado.