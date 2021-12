Cestas entregues em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 23/12/2021 22:34

O Mesa Brasil Sesc-RJ e o Sindicato do Comércio Varejistas (Sincomércio) de Nova Friburgo entregaram nesta quinta-feira (23/12), na Catedral de São João Batista, 140 cestas básicas para famílias friburguenses em situação de vulnerabilidade social. A arrecadação dos donativos fez parte do projeto de Natal realizado na cidade, que incluiu decoração e iluminação de logradouros públicos e programação cultural durante todo o mês de dezembro.

A campanha demandou itens como arroz, feijão, açúcar, sal, óleo de soja, macarrão, leite em pó, entre outros. Pela manhã, os produtos foram recolhidos nos postos de coleta, instalados na sede do Sincomércio e da CDL, no Cadima Shopping, no Friburgo Shopping e nas duas lojas do Supermercado Tio Dongo, no Prado e em Conselheiro Paulino. Na catedral, o vigário paroquial, padre Marcus Vinícius, e o responsável pela Obra Social Monsenhor Miranda Teixeira e pela Pastoral de Rua, Flávio Dias Corrêa, recepcionaram os caminhões com os alimentos.

A ação desta quinta-feira envolveu a terceira doação extra promovida pelo Mesa Brasil em Nova Friburgo em 2021. Além das famílias cadastradas pelas paróquias, que ganham assistência mensal, o programa havia beneficiado, até agora, mais 650: 450 em abril, com cinco toneladas de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), e 200 em julho, com três toneladas em cestas básicas.