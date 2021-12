Panorama da pandemia de Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 27/12/2021 21:47

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou nesta segunda-feira (27/12) a informação de que o município está há mais de 20 dias com todos os leitos exclusivos para a Covid-19 vazios. Há 22 dias, não foram realizadas internações pela doença no Hospital Municipal Raul Sertã.

De acordo com o levantamento, o último paciente que esteve na enfermaria da unidade foi no dia 7 de dezembro. Enquanto isso, no Centro de Terapia Intensivo (CTI), o último internado teve alta da ala de Covid do Hospital no dia 5.

“O avanço na vacinação contra a Covid-19 resultou no fato das internações pela doença terem diminuído, já que em Nova Friburgo 93,49% da população com mais de 12 anos já estão com o esquema vacinal completo”, afirma o comunicado.