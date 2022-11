Nova Iguaçu está com inscrições abertas para o prêmio Destaque Iguaçuano 2022 - Divulgação

Nova Iguaçu está com inscrições abertas para o prêmio Destaque Iguaçuano 2022Divulgação

Publicado 14/11/2022 08:00

Estão abertas até o dia 15 de dezembro as inscrições para o Prêmio Destaque Iguaçuano 2022. A iniciativa da Prefeitura de Nova Iguaçu e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) vai premiar os projetos que fazem a diferença na cidade.

Podem participar da disputa pessoas físicas, jurídicas e coletivos informais nas áreas da cultura, empreendedorismo, educação, esporte e social com atuação e domicílio na cidade. Os interessados devem se inscrever.

Ao todo, dez categorias irão selecionar os três primeiros colocados. São elas: Meio Ambiente, Comunicação Social, Redes e parcerias, Empreendedor, Cultura, Educação, Esporte, Apresentações Artísticas, Responsabilidade Social e Laranja da Terra.

Os vencedores serão decididos por meio de votação popular online, que será realizada de 17 de dezembro a 17 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 20 de janeiro, no Diário Oficial, e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 27 do mesmo mês, em local ainda indefinido.

Todas as informações sobre o Prêmio Destaque Iguaçuano, o regulamento para participação e o link para inscrição estão em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiodestaqueiguacuano2022.