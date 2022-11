Simulacro de arma foi apreendido com menor que praticava furtos no Centro de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 14/11/2022 07:00

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam três suspeitos de praticarem furtos em lojas do município neste fim de semana. Todos os casos ocorreram na região do Calçadão do Centro, uma das regiões de maior movimento de pedestres da cidade.

O primeiro caso ocorreu quando policiais em patrulhamento de rotina pela Avenida Marechal Floriano Peixoto foram informados por um funcionário de um supermercado de que um homem havia furtando produtos do estabelecimento. De imediato, a guarnição procedeu ao local informado, e identificaram e detiveram um homem, identificado como Leonardo. Com ele, foi encontrado o material, avaliado em R$ 367,07.

Mas tarde, mais uma vez os agentes foram abordados pelo funcionário de um shopping, informando que uma mulher estaria furtando produtos em uma loja. Os policiais abordaram a suspeita, identificada como Eduarda, sendo encontrado com a mesma, o material furtado, avaliado em R$ 241,25.

O último caso ocorreu na região da Avenida Governador Amaral Peixoto, quando transeuntes denunciaram um homem que tentava praticar furtos em algumas lojas do calçadão. Os agentes identificaram e capturaram um menor de idade que portava um simulacro de pistola dentro de sua mochila

Todos foram levados para a delegacia do Centro, onde os crimes foram registrados. Os dois maiores de idade foram presos, enquanto o menor de idade foi encaminhado para o conselho tutelar.