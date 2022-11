Semana da Saúde 2022, em Nova Iguaçu, se encerra nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 11/11/2022 10:20

A “Semana da Saúde” edição 2022 em Nova Iguaçu tem o seu encerramento nesta sexta-feira. Realizada na Praça Rui Barbosa, no Centro do município, está oferecendo diversos serviços para a população até as 16h.

Os serviços prestados, numa parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu e a Secretaria de Saúde do Estado, serão doação de sangue, teste de PSA (usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens), consulta com urologista, palestras sobre saúde, cadastro para vasectomia, aferição de pressão arterial, medição de glicose, avaliação da composição corporal, avaliação do ritmo cardíaco, mamografia, ultrassonografia, teste rápido de sífilis, hepatites e HIV e teste para COVID-19.

A ação é realizada em novembro numa alusão ao mês de conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.