Vera Holtz volta aos palcos no espetáculo Ficções, no Teatro Iguaçu, neste fim de semana - Divulgação

Publicado 08/11/2022 12:33

Estreia neste fim de semana no Teatro Nova Iguaçu o espetáculo Ficções que marca o retorno da atriz Vera Holtz aos palcos depois de três anos. O monólogo é baseado no livro Sapiens – uma breve história da humanidade, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, que possui mais de 23 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

Publicado em 2014, o livro afirma que o grande diferencial do homem em relação às outras espécies é sua capacidade de inventar, de criar ficções, de imaginar coisas coletivamente e, com isso, tornar possível a cooperação de milhões de pessoas. Instigado pelas questões, o encenador Rodrigo Portella criou um jogo teatral em que a todo momento o espectador é lembrado sobre a ficção ali encenada.

“Um dos principais objetivos e explorar o sentido de ficção em diversas direções, conectando as realidades criadas pela humanidade com o próprio acontecimento teatral”, disse.

No palco, a atriz Vera Holtz se desdobra em personagens da obra literária e em outras criadas por Rodrigo, canta, improvisa, “conversa” com Harari, brinca e instiga a plateia, interage com o músico Federico Puppi – autor e performer da trilha sonora original, com quem divide o palco. Em outros momentos, encarna a narradora, às vezes é a própria atriz falando.

“Eu gosto muito desse recorte que o Rodrigo fez, de poder criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia. O desafio é essa ciranda de personagens, que vai provocando, atiçando o espectador. Não se pode cristalizar, tem que estar o tempo todo oxigenada”, afirmou.

O espetáculo estará em cartaz neste fim de semana no sábado às 20h e domingo às 19h. Os ingressos custam R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia). A classificação indicativa é de12 anos.