Publicado 07/11/2022 12:00

A Incubadora de Projetos do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI), da Secretaria de Administração e Tecnologia (SEMAT) de Nova Iguaçu, promoveu, na última semana, o 1º Evento de Tecnologia, Informação e Comunicação. Ao longo do dia, o público presente assistiu palestras que abordaram o mundo digital e suas transformações.

O encontro foi realizado no CVTI, no terceiro andar do Shopping Nova Iguaçu, e teve transmissão ao vivo pelo canal do CVTI no YouTube. A primeira palestra do dia foi de Marcelo Andrade Leite, professor e gestor da Universidade Severino Sombra. Com o tema “Impactos da Revolução Tecnológica Digital”, Marcelo abordou o efeito da revolução e disseminação da informação.

O segundo palestrante foi Carlos Victor de Oliveira, vice-coordenador e professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Doutorando em Ciência da Informação, Carlos Victor falou sobre a exclusão digital e os desafios de incluir a população neste ambiente.

A terceira e última palestra foi de Juan Pablo Santos. Ele abordou o tema “Moda x Metaverso”, que busca compreender as razões pelas quais as pessoas querem viver um futuro sem deixar de olhar para o passado.

Quem não viu ou quiser rever as palestras do 1º Evento de Tecnologia, Informação e Comunicação pode acessar o Canal do YouTube do CVTI Nova Iguaçu. Basta acessar https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/cvti/eventos/.