Agentes da Operação Nova Iguaçu recuperaram celular roubado e prenderam suspeitos. - Divulgação

Publicado 31/10/2022 20:42

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam dois suspeitos de praticar furtos de celulares no Centro de Nova Iguaçu, na tarde desta segunda-feira.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Governador Amaral Peixoto, quando foram alertados por um transeunte, que informou que dois homens haviam roubado o seu aparelho celular. De imediato, a guarnição realizou diligências ao local, utilizando o rastreador do telefone com os dados informados pela vítima.

Os policiais pararam um ônibus e encontraram os suspeitos, identificados como Ériven e William com as mesmas características informadas. Após a devida abordagem e revista pessoal, foi encontrado com os mesmos um aparelho celular no qual não souberam informar a procedência.

Eles foram encaminhados para a Delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde responderão pelo crime de roubo, permanecendo presos.