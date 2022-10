Bairro do Prata receberá neste fim de semana mais uma etapa do Projeto Saúde em Ação - Divulgação

Publicado 28/10/2022 10:03

A Prefeitura de Nova Iguaçu realiza, neste fim de semana, mais uma edição do Projeto Saúde em Ação, da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS). O local desta vez será a Clínica da Família Dolores Delfino Gomes, no bairro da Prata.

A ação tem o objetivo de atender aqueles que não conseguem usufruir dos serviços da rede municipal de saúde de segunda a sexta, a unidade funcionará de 8h às 14h, na Rua do Ouvidor s/nº – Prata.

Os serviços oferecidos serão marcação de exames, vacinações contra Covid-19, Influenza e as de rotina, atendimentos odontológico, pediátrico e médico, testes rápidos para Covid-19, HIV, sífilis e hepatite, preventivo e avaliação fisioterapêutica.

No dia 5 de novembro, a Clínica da Família Santa Clara do Guandu receberá a ação. No dia 19 de novembro será a Clínica da Família Santa Rita, e, em 26 de novembro, a Clínica da Família Edi Pinto da Silva.