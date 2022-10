Prefeitura de Nova Iguaçu instalou novas bituqueiras pelas ruas do município - Divulgação

Publicado 28/10/2022 10:00

Para melhorar a limpeza nas ruas de Nova Iguaçu, a Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) instalou 50 novos coletores de bitucas de cigarros no município. Com isso, as ruas da cidade agora contam com 100 unidades, que estão disponíveis em pontos de grande circulação, como o calçadão, pontos de ônibus, sede da Prefeitura e secretarias, entre outros locais.

Segundo o diretor técnico da Emlurb, Wesclei Pandim, são retirados por mês das ruas, uma média de 31 mil restos de cigarros que não foram descartados no chão. Com as 100 bituqueiras instaladas, a capacidade para armazenamento agora é de até 80 mil unidades. Os novos aparelhos são mais compactos, mais modernos e com um layout novo.

“As novas bituqueiras vão ajudar na redução de bitucas jogadas nas ruas e na conscientização dos fumantes que descartar no chão não é legal. Se a bituca não for descartada corretamente, ela pode poluir o meio ambiente, como as águas potáveis. Nessa nova fase de instalação, estamos levando para Miguel Couto, Austin, Vila de Cava, Tinguá, Estrada de Madureira, entre outros bairros”, afirmou .

Para dar um destino produtivo para esse resíduo tóxico da bituca, formado por papel, filtro (composto de acetato de celulose), cinzas, restos de tabaco, entre outros, a Prefeitura de Nova Iguaçu tem uma parceria com a empresa Poiato Recicla para transformar esse lixo em matéria-prima para artesãos e uma cooperativa de catadores da região.

Um dos bloquinhos fabricados com a reciclagem, por exemplo, tem em sua composição aproximadamente 15 bitucas, o lixo mais comum encontrado no meio ambiente. Além de tóxica, pode levar até 15 anos para se decompor. Com o material, que pode ser tingido, não tem cheiro e não contamina, pode ser feito arranjo de flor, porta guardanapo, buquê de noiva, entre outros produtos.

O funcionário público Ivonildo Feijó, de 56 anos, 25 deles fumante, disse que a medida vai servir para conscientizar a população a não jogar a bituca de cigarro no chão.

“Queria largar, pois fumo 20 cigarros por dia, mas como ainda não larguei, vou me passar a descartar corretamente na bituqueira. Assim a rua fica mais limpa e não prejudica o meio ambiente”, comentou.