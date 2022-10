Evento de Tecnologia, Informação e Comunicação ocorrerá na sede do CVTI, no Top Shopping - Divulgação

Publicado 25/10/2022 11:00

A Incubadora de Projetos do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI) de Nova Iguaçu vai promover, no dia 3 de novembro, o 1º Evento de Tecnologia, Informação e Comunicação. O encontro, que será presencial, mas também com transmissão pela internet, vai reunir pessoas que queiram conhecer novas ferramentas tecnológicas, práticas e inovadoras. As inscrições estão abertas até 31 de outubro em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/cvti/eventos/.

O evento será realizado no CVTI, localizado no terceiro andar do Shopping Nova Iguaçu, e terá início às 10h. A primeira palestra, com o tema “Impactos da Revolução Tecnológica Digital”, vai abordar o efeito da revolução da disseminação da informação. Já a segunda palestra levará ao público o tema “Exclusão Digital” e falará sobre o desafio de incluir a população neste universo. Já a última atividade do dia será sobre “Moda x Metaverso” e buscará entender as razões pelas quais as pessoas querem viver um futuro sem deixar de olhar o passado.

O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, bairro da Luz. Quem optar por acompanhar as palestras pela internet deve acessar o canal do YouTube do CVTI Nova Iguaçu no horário das apresentações. O link de acesso também está em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/cvti/eventos/.