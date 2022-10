Festival reúne atividades para crianças de todas as idades, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 21/10/2022 08:10

Está rolando neste fim de semana, em Nova Iguaçu, a sexta edição do Festival de Literatura Infantil do Patronato (FLIPA). O evento ocorre na sede, que fica na Avenida Governador Portela, em frente ao número 382, das 10 ás 19 horas e vai até o sábado.

O Festival surgiu em 2015, como parte do Projeto de Incentivo à Leitura e Intercâmbio de Ideias, que a instituição desenvolve há seis anos, com a comunidade escolar da rede pública e privada de ensino. Com objetivo de estimular e principalmente de democratizar o acesso à leitura e a cultura literária, o FLIPA é o passaporte do público participante, ao encantador mundo dos sonhos do ser e estar da cultura literária.

Nesta edição, o Festival homenageia a Literatura de Cordel e a Rede Baixada Literária, dois ícones da literatura brasileira. Professores, educadores, alunos, ilustradores, escritores, bibliotecários, coletivos culturais, organizações locais, secretarias municipais, se unem ao festival, com a missão de fazer desses três dias um grande encontro com a cultura.

Além de mesas redondas, oficinas, o evento desenvolverá inúmeras atividades literárias para crianças, jovens e adultos. Estão sendo realizadas atividades com debate poético, saraus de poesia, café literário, exposições, feira de livros, oficinas culturais, shows, dentre outras atividades voltadas para o entretenimento dos visitantes.