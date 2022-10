Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou novo local para Espaços do Trabalhador e do Empreendedor - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou novo local para Espaços do Trabalhador e do EmpreendedorDivulgação

Publicado 19/10/2022 10:00

Dois importantes equipamentos de atendimento público estão de casa nova em Nova Iguaçu. Desde a última terça-feira, o Espaço do Trabalhador e o Espaço do Empreendedor, ambos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR), passam a funcionar na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, nº 65, também no Centro.

O Espaço do Trabalhador é uma ponte entre o cidadão e o mercado de trabalho. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), a Prefeitura de Nova Iguaçu armazena informações profissionais dos interessados em conseguir uma oportunidade. Para fazer parte do banco de dados, basta acessar https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semdettur/espacodotrabalhador e preencher o formulário.

Além da captação de vagas e intermediação de mão de obra, o SINE também auxilia no encaminhamento do Seguro Desemprego, orienta no cadastro da Carteira de Trabalho Digital. Os dados oferecidos pelos cadastrados respeitam os princípios regidos pela Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Já o Espaço do Empreendedor é destinado ao microempreendedor individual (MEI). Nele é possível fazer abertura e baixa de MEI, impressão de certificado, declaração de Imposto de Renda, alteração de atividade, impressão de boleto, negociação de boletos em aberto, entre outros serviços.

Tanto o Espaço do Trabalhador quanto o Espaço do Empreendedor funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.