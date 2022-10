Ginástica nos Bairros foi realizado no Parque Natural de Nova Iguaçu neste fim de semana - Divulgação

Publicado 18/10/2022 10:00

No último fim de semana, a Prefeitura de Nova Iguaçu levou o projeto “Ginástica nos Bairros” para um dia no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Em comemoração ao Dia do Professor e em alusão ao Outubro Rosa, cerca de 70 alunas se exercitaram envolvidas pelo meio ambiente.



O objetivo da atividade foi promover o contato com a natureza para reforçar a importância do autocuidado. O subsecretário de Governo, Rafael Reina, ressaltou o motivo pelo qual o parque foi escolhido para o evento. “Nosso objetivo é mostrar a beleza de Nova Iguaçu para quem não conhece e também focar nos cuidados da saúde para ter qualidade de vida”, disse Rafael.



A professora aposentada, Osmarina Portal, de 63 anos, é aluna do “Ginástica nos Bairros”, em Rosa dos Ventos, há um ano. Ela se divertiu muito e considerou importante ter participado da atividade.

“Foi maravilhoso passar este dia com meus colegas de profissão e também comemorar o Outubro Rosa fazendo atividades que são ótimas para nossa saúde física e mental. É muito importante lembrar que a mulher precisa de cuidar”, disse.

O programa “Ginástica nos bairros” é realizado desde 2019 e acontece três vezes por semana, em 90 polos da cidade.

“É gratificante ver o sorriso no rosto de cada pessoa aqui. Preciso fazer um agradecimento especial aos nossos professores, que trouxeram os alunos para esse dia. Estamos muito felizes”, comentou o coordenador do projeto, Welligton Nascimento.



Como no dia 15 de outubro também se comemora o Dia do Educador Ambiental, a coordenadora ambiental do Parque, Viviane Brito, de 24 anos, sentiu-se privilegiada por comemorar a data acompanhando essa visita das alunas do “Ginástica nos Bairros” ao local.

“É satisfatório ver que estão utilizando o Parque para ações de conscientização ambiental e também de saúde. Me sinto viva e feliz. Hoje eu não estou trabalhando, hoje eu estou me divertindo”, relatou Viviane.