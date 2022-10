Oficinas de artesanato auxiliam profissionais em busca de uma renda fixa em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 14/10/2022 12:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) iniciou neste mês de outubro uma série de oficinas criativas na Sala de Multiatividades da Fundação, na rua Governador Portela, 812, no Centro de Nova Iguaçu. São 10 encontros que celebram conhecimentos sobre o macramê (técnica de tecelagem manual), o amigurumi (técnica japonesa para criar bonecos em tricô e crochê) e o biscuit (massa de modelar para criação de peças decorativas).

Nas oficinas, os alunos desenvolvem habilidade e sensibilidade, que são características do profissional do artesanato. Os artesãos cadastrados no Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura de Nova Iguaçu devem ficar atentos às redes da Fenig porque em breve serão abertas inscrições para as oficinas de novembro e dezembro.

Moradora do Centro de Nova Iguaçu, Elaine Duque da Silva está na oficina de biscuit e afirma que sua renda mensal vem do artesanato que produz e já tem uma clientela própria.

“Para mim é uma oportunidade muito boa de aprender uma técnica nova e aprender é sempre bom. Da experiência na oficina além da técnica que aprendi para gerar renda, descobri uma terapia ao mexer com a massa e criar uma decoração para pote de vidro”, disse.

As oficinas são ministradas de artesã para artesã. As aulas de amigurumi são com Elizabeth Santos, de macramê com Anna Maria. Outra convidada a ensinar é Luciana Domingos, que atua na loja de artesanato Fenig Mais Top, no TopShopping, e também comercializa suas peças em feiras e eventos e através do Instagram, espaço virtual de suas peças de biscuit e crochê.

“A técnica do biscuit consiste em massa feita basicamente de cola e amido de milho. E tem alguns ingredientes secretos como um produto para conservar e outro para dar um pouco de umidade, mas, só vou contar para as alunas da oficina e assim, elas podem fazer a massa em casa. Tem também a massa pronta, industrializada, e o custo benefício sai praticamente o mesmo com menos trabalho”, afirmou.