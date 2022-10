Além de iluminação da fachada, lojas foram decoradas na cor rosa durante este mês - Divulgação

Publicado 11/10/2022 11:00

Ao longo do mês de outubro, a loja comercial da Águas do Rio de Nova Iguaçu será iluminada na cor rosa e outras quatro lojas estão decoradas com o tema. A iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção das colaboradoras e clientes para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) é o tipo da doença que mais acomete mulheres no país.



Para o diretor-superintendente da companhia, Luiz Fabbriani, campanhas como essa ajudam a disseminar informações, que salvam vidas.

“A Águas do Rio é pautada pelo respeito à sociedade e sabemos que compartilhar informações relevantes é uma maneira de cuidar das pessoas. Nosso objetivo é fortalecer esta campanha com ações internas que acontecerão ao longo do mês de outubro”, adiantou Fabbriani.

Ao longo do mês, as colaboradoras terão acesso a rodas de conversa e participarão de atividades para reforçar a importância do tema. No Dia D, agendado para 13 de outubro, os colaboradores de todas as unidades serão convidados a trabalhar usando rosa.