Evento relativo ao Outubro Rosa foi realizado na Praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 10/10/2022 09:00

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no último fim de semana uma ação voltada ao autocuidado feminino. O evento, em alusão ao Outubro Rosa, ocorreu na Praça Rui Barbosa, no centro de Nova Iguaçu. Foram realizados serviços exames, consulta a Saúde da Mulher, corte de cabelo, maquiagem, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite, aferição de pressão arterial e glicemia, teste de IMC (índice de massa corporal), ultrassonografia mamária (por agendamento) além de uma palestra com a Mastologista Dra Leila Najjar.

O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama, que é o câncer mais comum entre as mulheres.

A Secretaria Municipal de Saúde aproveitou o evento para o lançamento da campanha “Doe Lenços Doe amor”. O cabelo da mulher representa sua beleza e força. A perda dele durante o tratamento de quimioterapia, afeta diretamente a autoestima feminina. O uso de lenços e outros adereços ajudam as mulheres, que estão passando por esse momento difícil, a se sentirem mais bonitas. Pensando nisso, a Praça será um ponto de coleta para quem deseja doar a pacientes oncológicas lenços, bandanas e tecidos.

A campanha acontecerá até o dia 31 de outubro com ponto de arrecadação no Shopping Nova Iguaçu, localizado na Avenida Abílio Augusto Távora, 1111, Bairro da Luz – Nova Iguaçu.

Durante todo mês de outubro, as unidades de saúde realizarão rodas de conversas e palestras abordando a prevenção do câncer de mama. As mulheres serão incentivadas a fazer consultas na área da saúde da mulher, nas quais serão realizados preventivos (caso haja necessidade) e exame clínico de avaliação da mama.