Previni realizou capacitação para os seus servidores nesta semana - Divulgação

Previni realizou capacitação para os seus servidores nesta semanaDivulgação

Publicado 05/10/2022 22:44

A Prefeitura de Nova Iguaçu segue orientando seu quadro de funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (PREVINI) a dar continuidade e aperfeiçoamento das boas práticas de gestão. Na última terça-feira, o órgão, em parceria com a Escola de Governo, promoveu um curso de capacitação referente ao Programa Pró-Gestão RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.

O Pró-Gestão, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, é um programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios e tem quatro níveis de aderência conforme o grau de comprometimento de cada instituto. O PREVINI atingiu o nível III em 2021, apenas dois anos após alcançar o nível II.

“O curso vem promovendo, ao longo desses anos, eficácia, eficiência e efetividade na obtenção das metas de inclusão previdenciária e melhoria dos serviços prestados aos segurados, beneficiários e à população. Isto é fruto de um planejamento estratégico integrado à dimensão previdenciária do nosso município”, celebra a diretora-presidente do PREVINI, Jailce Scofano.

A ação realizada tem como objetivo garantir a manutenção da certificação nível III do Pró-Gestão. Tal certificação representa um reconhecimento à excelência e boas práticas de gestão que atestam a qualidade e a funcionalidade de serviços, atendimento, processos produtivos, gestão dos recursos, entre outros.

Segundo Jailce Scofano, as conquistas do PREVINI nos últimos anos são sinônimo de respeito e boas práticas no uso do dinheiro público. “Esta certificação mostra que Nova Iguaçu cumpre com todas as suas obrigações, como os repasses das contribuições previdenciárias, entre outras ações primordiais”, garante a diretora-presidente do instituto.