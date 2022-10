Crianças a partir de 3 anos serão vacinadas na cidade de Nova Iguaçu a partir desta segunda-feira - Divulgação

Crianças a partir de 3 anos serão vacinadas na cidade de Nova Iguaçu a partir desta segunda-feiraDivulgação

Publicado 04/10/2022 09:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu prorrogou a campanha de vacinação contra poliomielite até 14 de outubro. Ao longo da semana, pessoas acima de 18 anos poderão procurar um dos pontos de imunização para receberem a segunda dose de reforço contra COVID-19.

Quem tem 12 anos ou mais continua sendo vacinado com a primeira dose, a segunda e a dose de reforço. Crianças acima de 3 anos seguem sendo imunizadas.

Vacinação infantil contra a Covid-19 – 03 a 07/10

1ª dose: Crianças de 3 a 11 anos.

2ª dose: Conforme agendamento de retorno.

Horário: 8h30 às 16h.

Os locais e endereços da vacinação infantil estão disponíveis através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil/

Vacinação para pessoas com mais de 12 anos – 03 a 07/10

1ª dose: pessoas acima dos 12 anos;

2ª dose: conforme agendamento de retorno;

Dose de reforço (Terceira dose): Pessoas acima de 12 anos vacinadas há quatro meses com a segunda dose, Dose adicional (12 a 17 anos – Pfizer ou Coronavac; acima de 18 anos – Astrazeneca, Janssen ou Pfizer) ou aqueles que foram vacinados há mais de dois meses com a dose única (Janssen);

2ª dose de reforço (Quarta dose): Pessoas acima de 18 anos e Profissionais da Saúde vacinadas há quatro meses com a dose de reforço. Posto exclusivo aos Profissionais da Saúde: Policlínica Dom Walmor

Dose adicional: imunossuprimidos e imunodeprimidos vacinados a partir de dois meses após a segunda dose;

Horário: Segunda a sexta, das 8h30 às 16h.

Os locais e endereços da vacinação para adolescentes e adultos estão disponíveis através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/

Imunização contra a poliomielite



A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada no município. Até o dia 14 de outubro, crianças de 1 a 4 anos, podem se imunizar. Lembrando que a vacina contra a Covid-19 pode ser administrada simultaneamente com a de poliomielite na população acima dos 3 anos de idade.

A lista com o horário, endereços e postos de saúde que estão aplicando a vacina está disponível em: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-poliomielite-e-multivacinacao/