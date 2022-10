Cruz Vermelha de Nova Iguaçu iniciou campanha para o Dia das Crianças deste ano. - Divulgação

Cruz Vermelha de Nova Iguaçu iniciou campanha para o Dia das Crianças deste ano.Divulgação

Publicado 03/10/2022 10:47

A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu está realizando campanha para arrecadação de brinquedos e livros infantis para serem distribuídos em bairros carentes de Nova Iguaçu, no dia das crianças, celebrado em 12 de outubro. Alguns parceiros da entidade estão apoiando a campanha, como o Brasil Sem Alergia, UNIG, Sindicato dos Rodoviários de Nova Iguaçu, MM Saúde e TopShopping.

De acordo com o presidente da Cruz Vermelha, Renato Muniz, todo ano a instituição faz campanhas para conseguir doações de brinquedos, mas diferente dos outros anos, neste ano resolveram incluir na campanha a doação de livros infantis, com o objetivo de incentivar a leitura e mexer com a imaginação das crianças.

“Os livros e os brinquedos podem ser novos ou usados, porém, que estejam em boas condições, pois temos que doar aquilo que ainda pode ser utilizado, nossas crianças merecem receber o melhor; peço que tenham muito carinho na hora de doar”, disse.

Serão mais de 5 pontos de arrecadações dos nossos parceiros, e quem for doar pode procurar o local mais próximo, os brinquedos e os livros podem ser doados até o dia 7 de outubro. Após essa data os voluntários da Cruz Vermelha irão recolher as doações para levarem para o destino final.

Sede da instituição que fica localizada na Rua Coronel Bernardino de Melo, 2085 – Centro de Nova Iguaçu, em frente à estação de trem; no Brasil sem Alergia situado na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, 224 - Centro de Nova Iguaçu; UNIG-Avenida Abílio Augusto Távora, 2134, Nova Iguaçu; Sindicato dos Rodoviários localizado na Rua Antônio Rabelo Guimarães,329-Califórnia; TopShopping que fica localizado na Avenida Governador Roberto Silveira, 540, no centro de Nova Iguaçu, e M.M Saúde que fica na Avenida Abílio Augusto Távora, 2798, Jardim Alvorada.