Ingressos serão distribuídos para o público uma hora antes de casa espetáculo - Divulgação

Publicado 30/09/2022 10:00

O espetáculo “Precisa-se de Velhos Palhaços” retorna no próximo mês a Nova Iguaçu. A peça será encenada, no auditório do Patronato nos dias 8 e 9 de outubro. Com texto de Matéi Visniec, direção de Anderson Marques, a peça retrata o reencontro, após hiato de trinta anos, de três palhaços em uma sala de espera onde aguardam uma entrevista de emprego.

Encenada há seis anos por Fábio Mateus, Felipe Villela e Johnny Rocha, do grupo Velhos Amigos, a peça apresenta um olhar fundamental para palhaços, artistas do humor que também são homens cheios de angústias, lembranças e histórias para contar.

O texto original é de Matéi Visniec, dramaturgo romeno do gênero chamado teatro do absurdo e com peças traduzidas e montadas em mais de vinte países. A montagem de um espetáculo exige grande atenção para que a adaptação não se distancie do original e ao mesmo tempo dialogue com a realidade da sociedade em que entra em cartaz.

“Foi um desafio que assumimos com muito prazer. Trazer o texto de Visniec, que é tão atual, tão presente no dia a dia do brasileiro, para o palco”, explicou o diretor Anderson Marques.

Outro aspecto importante do espetáculo é a preparação dos atores. Johnny Rocha alerta para as características das personagens como traços fundamentais da construção em cena.

“O trabalho corporal é fundamental porque representamos homens mais velhos que também são palhaços. Houve necessidade de uma grande preparação e concentração”, afirma Johnny.

Já Felipe Villela destaca o debate proposto pelo texto de Visniec. São senhores em busca de uma vaga de emprego, pessoas que necessitam do trabalho para insistência do existir.

“Quem vai ficar com a vaga? Ou melhor, vale tudo para conseguir o que se deseja?”, pergunta o ator Felipe Villela.

A apresentação tem entrada gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora do início de cada espetáculo. Detalhes da programação podem ser conferidos nas redes sociais da peça.