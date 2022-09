Vereadores durante sessão solene na Câmara Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 29/09/2022 09:00

A Secretaria municipal de Saúde de Nova Iguaçu apresentou, nesta semana, o Relatório do 2º quadrimestre de 2022, em audiência realizada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal da cidade. No documento estão demonstradas as realizações das ações e resultados obtidos em função das metas programadas conforme o Plano Municipal de Saúde e da Programação Anual da Saúde para este ano.

Os responsáveis pela apresentação, Eduardo de Macedo Soares, subsecretário de Planejamento e Projetos, e Valéria Boechat, superintendente administrativa, destacaram que a pasta utilizou 19,5% de recursos próprios em todas as ações, superior ao que é determinado constitucionalmente (15%).

Também foram ressaltadas melhoras na rede de atendimento. As Clínicas da Família de Santa Rita, Vila Tânia, Palhada e Valverde foram totalmente reformuladas e já estão funcionando, prestando serviços aos iguaçuanos.