Alunos visitaram a exposição no último fim de semana - Divulgação

Alunos visitaram a exposição no último fim de semanaDivulgação

Publicado 26/09/2022 09:00

Alunos da rede municipal de educação de Nova Iguaçu visitaram neste fim de semana a exposição “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, um projeto itinerante que acontece em um Tech-Truck, um caminhão com uma multiplataforma digital.

Com uma proposta tecnológica e interativa, a exposição teve como o tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos” e levou os visitantes a uma viagem pelo ciclo da água por meio de instalações artísticas e óculos de realidade virtual.

O Tech-Truck conta com diversas ferramentas artísticas e tecnológicas para conectar o público por meio da visão, do som e do movimento, proporcionando uma experiência totalmente interativa.

"Nosso objetivo é, além de proporcionar uma experiência tecnológica e interativa, despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora", conta Guilherme Mello, um dos produtores do projeto.

A exposição é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, e teve início no dia 1º de setembro. Desde então, o caminhão já passou pelas cidades de Belford Roxo, Queimados e Japeri, ficando estacionado durante quatro dias em cada uma delas.