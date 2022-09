Escola Municipal Monteiro Lobato sediou roda de capoeira na última semana - Divulgação

Publicado 29/09/2022

A Escola Municipal Monteiro Lobato, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, encerrou ontem a semana de eventos em alusão ao Setembro Azul, mês de Valorização e Visibilidade da comunidade surda e da Língua Brasileira de Sinais. O evento de encerramento foi uma palestra com a tradutora surda, pedagoga e comunicadora do jornal em libras Rafaela Vale.

Na última segunda, já havia sido realizada uma roda de conversa com uma pedagoga surda, Tatiana Cardoso, seguida de apresentação dos estudantes das turmas bilíngues multisseriadas. Outra roda de conversa com o professor surdo Ricardo Boaretto, teve o tema “Identidade Surda”.

No mesmo dia foi feita uma cerimônia de confraternização com os alunos surdos no “Dia Nacional dos Surdos” e “Dia Internacional da Língua Brasileira de Sinais”. No período da tarde, haverá execução do Hino Nacional e Hino de Nova Iguaçu em Libras.

Antes disso, na última semana, a escola sediou uma oficina de capoeira para mais de 50 estudantes surdos e ouvintes. A aula, que teve a participação de uma instrutora surda e uma intérprete, reuniu estudantes do 6° ao 9° ano e da educação infantil, de turmas bilíngues.

“Esse mês é de comemoração na comunidade surda e sempre fazemos uma semana com programações para estudantes surdos. Essa oficina de capoeira proporciona para quem é ouvinte, a visão de que a pessoa surda também pode praticar o esporte e a inclusão se torna possível. A capoeira não precisa ouvir, basta estar atento aos comandos e movimentos”, comentou Taiza Batista, intérprete de libras da Escola Municipal Monteiro Lobato, que tem mais de 60 alunos surdos.