Câmara Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação

Câmara Municipal de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 26/09/2022 13:00

O procurador-chefe da Câmara Municipal de Nova Iguaçu João Bosco Filho lançou, na última semana, o livro 'Legitimidade para Agir nas Ações Coletivas'. A cerimônia ocorreu no auditório da 1ª Subseção da OAB Nova Iguaçu-Mesquita e teve palestra com o Professor Dr. Marcelo Pereira, sobre o tema 'Ações Coletivas No Direito Brasileiro'.

O autor é professor de Direito Processual e Mestre em Direito, além de diretor da Escola Superior de Advocacia da 1ª Subseção da OAB-RJ.

Também na última semana, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou Sessão Solene para homenagear o dia do profissional de Contabilidade, celebrado no último dia 22 de setembro.