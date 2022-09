Associados da Acini poderão agendar atendimento a partir da próxima quarta-feira - Divulgação

Publicado 30/09/2022 09:46

A partir da próxima quarta-feira (5), cerca de três mil associados da Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (Acini) poderão agendar o atendimento exclusivo com a concessionária de água e esgoto do município. A medida visa facilitar a vida dos clientes e proporcionar melhores condições para regularizar débitos pendentes.

De acordo com o gerente Comercial da Águas do Rio, José Antônio Moreira, essa é uma grande oportunidade para que pequenas, médias e grandes empresas possam regularizar os débitos com a concessionária.

“Pensamos nessa parceria para agilizar o atendimento ao empreendedor, oferecendo diversos serviços na Acini, ponto estratégico que fica localizado no calçadão de Nova Iguaçu, centro comercial da cidade”, explicou.

Para o diretor-superintende da companhia, Luiz Fabbriani, a Águas do Rio entende o momento desafiador enfrentado pelos brasileiros, incluindo o comércio, que ainda está se recuperando dos danos causados pela pandemia da Covid-19.

“Temos criados diversos canais para que a população tenha condições especiais para negociar e regularizar suas dívidas. A parceria com a Acini é fundamental para que possamos nos aproximar dos comerciantes, oferecendo oportunidades reais de renegociação”, afirmou.

Serão oferecidos na Associação Comercial os serviços de pagamentos e negociações de débitos; segunda via de conta; atualização cadastral; troca de titularidade e outras solicitações comerciais. O atendimento exclusivo para associados da Acini será realizado duas vezes por mês. Em outubro, nos dias 5 e 20; em novembro, nos dias 7 e 23; em dezembro, nos dias 6 e 16, sempre das 10h às 16h. O agendamento será feito por meio dos números 2667-3117 e 98556-3922.