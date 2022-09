Nova Iguaçu imuniza pessoas a partir de três anos de idade nesta semana - Divulgação

Publicado 30/09/2022 13:00

Um dos locais de imunização contra a Covid-19 em Nova Iguaçu, o Centro de Saúde Vasco Barcelos, localizado no Centro do município, não terá vacinação neste sábado (1º).

A unidade de saúde vai ser usada como seção eleitoral no domingo (2) e precisa ser preparada pelo Tribunal Regional Eleitoral para receber as urnas eletrônicas.

A população que precisa ser vacinada poderá procurar as clínicas da família de Austin, Emília Gomes, Jardim Paraíso, Vila de Cava e Miguel Couto, além do Shopping Nova Iguaçu ou o TopShopping (drive thru). Todas as unidades vão funcionar das 8h30 às 14h.

A lista com o calendário de vacinação, endereços, público-alvo e documentações necessárias está disponível através do link: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/