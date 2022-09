Sessão solene da Câmara de Nova Iguaçu celebrou o Dia do Contador nesta semana - Divulgação

Publicado 30/09/2022 11:00

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu (CMNI) realizou nesta semana sessão solene pelo Dia do Contador e da Contadora, comemorado anualmente no dia 22 de setembro. Participaram do evento representantes de diversas associações de classe do ramo contábil, assim como profissionais de órgão públicos e privados convidados.

O vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado Rio de Janeiro (CRC/RJ), Rafael Machado, fez questão de frisar o ineditismo da homenagem na cidade.

“No Estado todo existem 54 mil profissionais, entre contadores e técnicos em Contabilidade. Nova Iguaçu está entre as cinco cidades que abrigam o maior número desses profissionais. Receber este reconhecimento pela Casa Legislativa significa não só valorização, mas também colocar nossa atividade profissional com lugar de destaque na interlocução entre a administração pública e o contribuinte, de forma ampla”, afirmou.

Mario Lopes e José Reginaldo Bastos, secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Urbano de Nova Iguaçu, respectivamente, disseram que o Executivo tem trabalhado em conjunto com os contadores, estabelecendo regras que agilizem, por exemplo, a emissão mais rápida de alvarás para empresas e lojas comerciais.

“Estamos diminuindo a burocracia para que nossa cidade possa receber todos os que queiram se estabelecer aqui”, disse José Reginaldo.

O presidente da CMNI, vereador Dudu Reina disse estar convencido de que Nova Iguaçu pode se tornar o melhor ambiente de negócios de todo o Rio de Janeiro.

“Assim temos conduzido esta presidência: escutando todos os segmentos da sociedade. Juntos, sempre somos muito mais fortes”, finalizou.