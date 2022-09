Interessados em vagas de cursos gratuitos tem até esta sexta-feira para se inscreverem - Divulgação

Publicado 30/09/2022 10:28

A Prefeitura de Nova Iguaçu encerra nesta sexta-feira as inscrições para as vagas para os cursos gratuitos do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI). Ao todo, há 487 oportunidades remanescentes para os cursos de Informática Básica I, Informática Básica II, Criação de Aplicativos, Criação de Games, Programação, Robótica e Web Design.

Aqueles que se inscreveram e não foram contemplados pelo sorteio poderão ir ao CVTI, localizado no 3º andar do Shopping Nova Iguaçu (Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, bairro da Luz) para assegurar uma vaga.

Para efetuar a matrícula é preciso apresentar original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade com validade de 30 (trinta) dias. Caso o inscrito seja menor de idade é necessário que o seu responsável apresente original e cópia de RG.

Apesar da grande quantidade de vagas disponíveis, a Prefeitura de Nova Iguaçu registrou mais de 1.400 inscritos para os cursos gratuitos. Seiscentos e noventa e duas pessoas foram sorteadas. Informática Básica I e I, Programação e Web Design tiveram grande procura. O secretário municipal de Administração e Tecnologia Adriano Silvério Hoffmann explica que o sorteio não garante a vaga.

“Ela só é assegurada quando o contemplado efetiva a sua matrícula. Dos 692 sorteados, apenas 353 fizeram a efetivação. Desta forma, o restante das vagas ficou disponível. Por isso, daremos oportunidade para aqueles que não foram sorteados. Mas é preciso ir ao CVTI e se matricular”, alerta o secretário da SEMAT.

Os cursos de Informática Básica I, Programação e Web Design tiveram todas as 120 vagas sorteadas. No entanto, quase metade delas não foram preenchidas mediante efetivação de matrícula. Já os cursos de Robótica e Criação de Games obtiveram menor procura e somam 190 vagas abertas. No total, 487 estão disponíveis.