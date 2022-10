Cemitério de Nova Iguaçu ficará iluminado de rosa durante todo o mês de outubro - Divulgação

Publicado 05/10/2022 07:00

O cemitério de Nova Iguaçu ganhou uma iluminação rosa para todo o mês de outubro como forma de promover a conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam que, somente em 2022, 66.280 mulheres devem receber o diagnóstico da doença no Brasil.

O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo, e por isso precisa de uma atenção maior e um processo de conscientização. No Brasil o número de mortes por esse tipo de câncer continua em alta, pelo fato do número de diagnósticos tardios, quando o câncer já se encontra em estado avançado, o que dificulta no tratamento.

O sintoma mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. Caso observe alguma alteração deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo. O autoexame das mamas não substitui a mamoragrafia, exame clínico realizado por um profissional de saúde.

A campanha Outubro Rosa busca estimular o autocuidado entre as mulheres. Ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, por exemplo, podem contribuir para evitar o câncer de mama, uma vez que a obesidade é um dos fatores de risco para o surgimento da doença. Cuidar da mente, assim como manter as consultas médicas e os exames de rotina em dia e, no caso das mulheres com mais de 40 anos, realizar a mamografia anualmente, também são importantes para detectar a doença em estágio inicial, o que contribui para o aumento das chances de cura em mais de 90%. No caso das mulheres com histórico familiar de câncer de mama, essa prevenção deve começar ainda mais cedo.

Desde que passou a seguir o calendário de cores das campanhas de conscientização e saúde, a Concessionária São Salvador tem se mobilizado para fazer uma série de alertas à população. A proposta começou ano passado com o Novembro Azul para destacar o combate ao câncer de próstata e seguiu com o Dezembro Vermelho sobre a importância da prevenção da aids.

Em 2022 a iluminação branca em janeiro chamou atenção sobre questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. Em fevereiro, a iluminação roxa conscientizou sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. Durante o mês de março, a iluminação lilás tratou do combate ao câncer de colo do útero. Em abril, foi a vez do azul para chamar atenção sobre o autismo. Em maio, o vermelho também serviu para alertar sobre a hepatite e, em junho, para conscientização sobre doações de sangue. A cor verde, em julho, chamou atenção para o câncer de cabeça e pescoço. Já em agosto o cemitério ganhou iluminação lilás pelo fim da violência contra a mulher. Em setembro, o amarelo conscientizou sobre a prevenção ao suicídio.