Espetáculo entra em cartaz neste sábado no Teatro Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 05/10/2022 22:14

Entra em cartaz neste fim de semana no Teatro Nova Iguaçú o espetáculo “Uma Grande Família”, estrelado por Fábio Villaverde, Marcos Wainberg e Junno Andrade e com produção de Marcos Pasquim. A peça ficará em cartaz até dia 29 deste mês, sempre com exibições aos sábados às 20h e aos domingos às 19h.

A comédia conta a história de Henrique (Villa Verde), um solteirão convicto que vive cercado de lindas mulheres e pelos melhores amigos, Dodô (Rabelo) um ator desempregado que ama jogos eletrônicos e Roberto (Andrade), um advogado bem-sucedido que se vê às voltas com o divórcio litigioso com sua atual mulher.

Com risadas garantidas o público embarca numa história de cumplicidade, aonde nada é o que parece. O elenco e produção ficaram entusiasmados e falam sobre essa experiência.

“Temos que nos adaptar ao novo normal, mas que não nos falte cultura e entretenimento! Precisamos nos adaptar ao novo tempo, cuidando da vida e do bem-estar do próximo, sem deixar de sorrir! Estamos prontos para esse desafio e para recebê-los”, disse Junno Andrade.

“Que a alegria, em um momento como esse de pandemia, poder estrear nossa peça em um teatro novinho em folha”, completou, Marcos Pasquim, produtor