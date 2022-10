Crianças especiais participaram de ação de reflorestamento na Serra do Vulcão - Divulgação

Crianças especiais participaram de ação de reflorestamento na Serra do VulcãoDivulgação

Publicado 10/10/2022 08:00

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoveram no fim de semana, uma aula-passeio à Serra do Vulcão para que crianças e adolescentes com deficiência pudessem participar de uma ação de reflorestamento na APA Gericinó-Mendanha.



Cerca de 30 estudantes da Escola Municipal Paul Harris, do CAIESP e alunos das turmas de natação para PCD do Centro Olímpico participaram da atividade, que teve como objetivo promover a interação, aprendizagem e socialização, além, é claro, de ajudar a salvar a natureza.



“Esta ação nos mostra que qualquer ambiente pode ser de inclusão. Este é um espaço importante para trabalharmos diversas vertentes dentro da educação especial inclusiva, dentre elas as questões sensoriais, o contato com seus pares e com a natureza. Aqui os alunos podem vivenciar na prática o que aprendem na escola”, explica Nathália Araújo, gerente da Educação Especial e Inclusiva de Nova Iguaçu.



Diretor do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, Edgar Martins revela que somente na ação deste sábado foram plantadas cerca de 70 mudas de diversas espécies nativas da região e que o reflorestamento da Serra do Vulcão faz parte do Plano Municipal de Mata Atlântica, criado para recuperar áreas degradadas.



“A Serra do Vulcão passou por vários ciclos de degradação, mas estamos dando uma nova função a ela com o reflorestamento que vem sendo feito há alguns anos. Estamos plantando várias mudas que no processo de crescimento têm uma função ecológica importantíssima, que é a produção de árvores, alimentos para a fauna e um clima mais ameno para a cidade”, explica Edgar, que pede a colaboração da população.



“A Serra do Vulcão não é da prefeitura de Nova Iguaçu, mas sim de toda a sociedade, que deve despertar cada vez mais o sentimento de pertencimento a este lugar para cuidar dele”.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fernandinho Moquetá, acredita que a ação conjunta entre os setores é benéfica não somente para o meio ambiente, mas também para a sociedade.



“Em um momento em que a palavra “exclusão” tem sido tão utilizada, Nova Iguaçu está adotando a palavra “inclusão”. Muitos acreditam que pessoas com deficiência são limitadas, mas esta atividade é a prova que nosso pensamento é limitado, pois para eles não há limites”, celebra.



Aluna da Escola Municipal Paul Harris, a adolescente Rachel Rodrigues Pereira, 17 anos, tem deficiência intelectual. No entanto, não houve pedra no caminho em direção à Serra do Vulcão que a impedisse de subir e participar do reflorestamento. “Subi até aqui sem parar, sem cansar. Vim tomar um ar fresco, sentir a energia do corpo, da mente e da alma. Nunca me senti tão viva”, afirmou Rachel, que plantou algumas mudas durante a ação e ensinou como é o processo. “É só colocar a muda no buraco, enterrar e regar para ela crescer e virar uma árvore”.



Além do plantio de mudas, os alunos participaram de um piquenique e conheceram diferentes espécies de animais em conserva, levados diretamente da sede do Parque Natural para o evento. Uma jiboia (viva) foi a atração principal e chamou atenção de todos.