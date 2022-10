Trio de artistas pintou mural temático na fachada do Instituto Rangel PEetana - Divulgação

Publicado 11/10/2022 09:00

Será inaugurado na tarde desta terça-feira o mural do projeto “Um olhar em movimento”, pintado pelos artistas plásticos Celeste Conceição, Suzi Brasil e Luis Caio, oriundos da Baixada Fluminense no muro do tradicional Instituto de Educação Rangel Pestana (IERP), no centro de Nova Iguaçu. O evento está marcado para as 16h e terá apresentações do músico Osiel Júnior, do ator Tiago Costa e sua Trupe, da Banda do IERP, do grupo de Carimbó do Instituto e do intérprete Khefhren Jones.

O conceito da arte foi idealizado por Celeste Conceição. Inspirada pela história do Instituto, sobretudo na pedagogia pelo fato de ser uma escola para normalistas, Celeste criou um resgate lúdico da infância. Partindo do cinza para um universo de cores, a obra será uma homenagem a quem estuda e quem já passou pelo Instituto de Educação Rangel Pestana, estabelecido desde 1933. Celeste explica a constituição do painel:

“A ideia é no início olhar tudo cinzento traduzindo as dores da criança e suas questões como violência doméstica, trabalho infantil e outras situações de opressão. Em seguida vem as cores e elementos para uma criança crescer de forma saudável”, contou.

A autenticidade da construção artística possui referências diversas: de Eduardo Kobra e Cândido Portinari a Otávio e Gustavo Pandolfo, Os Gêmeos e Lady Pink. A pretensão é estampar no muro todos os movimentos que fazem parte do mundo infantil e que precisa de atenção dos adultos. Serão representadas crianças com deficiências, crianças negras e crianças pertencentes a outras minorias com pouca representatividade.

A proposta serve para incentivar a ludicidade de forma criativa e transformadora além de estimular outros artistas da cidade a realizarem intervenções em outros murais. Segundo educadores, a proposta também poderá contribuir como alerta a maus tratos que algumas crianças e jovens sofrem.

Celeste Conceição é artista plástica com experiência em trabalhos em murais na Baixada Fluminense. Apresenta excelência em pintura sacra nas fachadas de igrejas, restauração de obras sacras e objetos ilustrativos de cunho científico. Celeste se conecta com a obra e o Instituto pelo fato de também ser professora com 25 anos de atuação.

Luis Caio é artista plástico natural de Queimados. Também é escultor, pintor e grafiteiro. Autodidata, possui a manifestação artística desde a infância. Possui experiência com ensino de artes para crianças, jovens e adultos carentes. É autor da pintura no muro na Vila Olímpica de Queimados, de 241 metros, considerado o maior painel linear da Baixada Fluminense e o segundo maior da América Latina.

Suzi Brasil é de Japeri, também na Baixada Fluminense. É tatuadora e grafiteira com formação em design, além de cursos de pintura. Participou de projetos como Afrografiteiras da rede Nami, do Festival Caleidoscópio no Instituto Enraizados e de exposição coletiva em lojas de Nova Iguaçu.