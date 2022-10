Crianças participaram comemoração no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 10/10/2022 11:00

As crianças internadas na ala pediátrica do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) ganharam uma comemoração antecipada pelo Dia das Crianças na última semana. Eles puderam participar de brincadeiras, atividades lúdicas e entrega de presentes. A festa voltou a ser realizada depois de dois anos sem acontecer por causa da pandemia da Covid-19.

Os pacientes internados e seus familiares foram convidados para participar das atividades. Cada um recebeu lembrancinhas e brinquedos. A festa faz parte do calendário de atividades propostas pela Classe Hospitalar, que leva conteúdo escolar às crianças durante a internação, e contou com a parceria da Universidade Nova Iguaçu (UNIG), através do Grupo de Apoio Psicopedagógico e o Núcleo de Acessibilidade, de funcionários e da empresa que fornece alimentação ao HGNI.

O pequeno Brayan, de 8 anos, se recupera de uma cirurgia delicada. Mesmo um pouco abatido, ele pode se divertir um pouco com as outras crianças internadas. A mãe, Bruna Rodrigues, de 26 anos, destacou a importância disso para seu filho e também das atividades da Classe Hospitalar.

“A festinha deu uma levantada nele. Também quero reforçar que as aulas estão fazendo bem, pois ele é acostumado a ir para a escola e precisou mudar a rotina. Uma ótima iniciativa do hospital”, explica.

Raiane Teodoro, de 27 anos, diz que a festa do Dia das Crianças serviu para alegrar um pouco mais a filha Aylla Sophia, de 5, internada há dez dias. As duas tiveram uma tarde de diversão.

“É muito ruim passar por internação e para ela está sendo difícil também. Quando soubemos da festa ficamos alegres, porque nem em hospital particular tem esses eventos”, conta.

A professora da Classe Hospitalar, Mônica Santos, explicou o planejamento das atividades para as crianças internadas e garantiu que essa festa é uma forma de animar tanto os pais ou responsáveis quanto os filhos.

“Trabalhamos com as propostas de uma escola regular, trazendo essa questão lúdica. Uma dessas propostas é a festa do dia das crianças que está acontecendo aqui no hospital. É importante levar isso para a rotina para que essas crianças e seus pais tenham um dia de alegria e que isso possa colaborar para melhorar a sua saúde”, destaca.

Parceira da Classe Hospitalar desde a sua criação, em 2006, o Grupo de Apoio Psicopedagógico da UNIG providenciou a decoração, doces e os brinquedos. A coordenadora, Kátia Mattos, fez questão de exaltar a parceria com a Classe Hospitalar do HGNI.

“Nada mais justo que trazer uma festa para as crianças depois de dois anos sem, por causa da pandemia. É uma honra fazer parte deste projeto escolar que trabalha a inclusão dentro do hospital”, conclui.