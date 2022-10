Câmara de Nova Iguaçu aprovou indicação de criação de espaço pet na Praça do Skate - Divulgação

Publicado 13/10/2022 20:22

Reaberta em agosto deste ano, após passar por ampla reforma, a Praça Ricardo Xavier da Silveira, mais conhecida como Praça do Skate, localizada na Avenida Doutor Mário Guimarães, no Centro de Nova Iguaçu, poderá ter um local apenas para o passeio dos moradores com seus animais de estimação.

A Indicação Parlamentar é do presidente da Câmara Municipal, Eduardo Reina Gomes de Oliveira, Dudu Reina.

“Estamos solicitando que o prefeito Rogerio Lisboa possa construir este local específico, que deverá ser cercado, onde os animais e seus tutores possam ficar mais seguros, sem risco qualquer risco”, disse.

Hoje a Praça do Skate está totalmente remodelada, com uma Academia da Terceira Idade, bicicletários, novos bancos e alambrados, mesas de ping-pong e futmesa, e um parquinho para crianças com brinquedos para pessoas com deficiência, os brinquedos inclusivos. Sem falar na pista de skate, referência em todo o Estado do Rio de Janeiro.

A sessão ordinária da CMNI, além de contar com o debate sobre as eleições do último dia 2 de outubro, aprovou em 1ª discussão projeto de autoria do vereador Vagner Mateus dos Santos, Vaguinho Neguinho, que reconhece de Utilidade Pública a Igreja do Nazareno, no bairro Grão-Pará. A Igreja mantém instituições assistenciais, educacionais e culturais, de cunho filantrópico.