Encenação de Jotinha será realizada em Nova Iguaçu, no próximo dia 20 - Divulgação

Encenação de Jotinha será realizada em Nova Iguaçu, no próximo dia 20Divulgação

Publicado 18/10/2022 09:49

Será encenado no próximo dia 20, na Praça do Céu, Nova Iguaçu o espetáculo ‘Jotinha - O menino que brincava com as palavras’, que conta a história do artista popular Seu Jota Rodrigues que tem vasta quantidade de cordéis publicados.

Nascido em Pernambuco, na década de 70 e filho de sertanejos, migrou para o Rio de Janeiro com a família e fixou-se na Baixada Fluminense, onde residiu até a sua morte no município de Nova Iguaçu. Ele era um menino pobre, analfabeto até os 9 anos de idade e desde pequeno era encantado pelo som das palavras. Como nunca teve uma educação formal, ele se alfabetizou sozinho e aos 12 anos fez seu primeiro cordel. Porém, 27 anos depois, ao comprar um prelo, pôde imprimir seus folhetos, publicando então, mais de 400 títulos.

A encenação é uma homenagem ao artista assinada por Cesário Candhí e com trilha sonora de Beto Gaspari, que versa sobre o desejo do menino “Jotinha”, em ser poeta cordelista. Ele recebe influência do pai violeiro e do cego Aderaldo que declamava versos e a quem ele servia de guia. A montagem usa em seu texto elementos da literatura de cordel e pretende fazer em cena uma grande celebração deste importante artista da Baixada Fluminense.



O projeto pretende enaltecer as manifestações relevantes da cultura popular, como o cordel nordestino, o teatro de mamulengo, os folguedos, o repente e a xilogravura. A plasticidade do espetáculo inclusive remete-se à estética desta última expressão artística citada, a qual dá vida às capas dos livretos de cordel. Como forma de inclusão social, as apresentações contarão com intérpretes de libras.