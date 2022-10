Iguaçuanos tem até o próximo dia 30 para aderir ao Refis 2022 - Divulgação

Iguaçuanos tem até o próximo dia 30 para aderir ao Refis 2022Divulgação

Publicado 18/10/2022 08:49

Os contribuintes de Nova Iguaçu devem ficar atentos, pois termina no dia 30 de outubro o prazo para adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Tributária - REFIS 2022. Esta é a última oportunidade para aqueles que estão em débito com o município e desejam sanar suas dívidas com até 100% de desconto em juros e multas monetárias.

A Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças (SEMEF) atendeu, nos dois primeiros meses de REFIS, mais de 45 mil pessoas físicas e jurídicas. Apesar disso, somente 20,67% dos atendimentos nos meses de agosto e setembro terminaram em acordos efetivados. Neste período, foram firmados 9.376 pactos de quitação de dívidas, sendo 6.109 em agosto e 3.267 em setembro, o que representa uma queda de 46,52% no último mês.

“A redução de atendimentos e acordos no segundo mês de negociações já era prevista por nós devido à experiência do último REFIS, promovido em 2018. A expectativa é que tenhamos uma grande procura nestes últimos 15 dias e que o número de atendimentos e negociações em outubro seja superior ao início da campanha”, aposta Fabiano Muniz, secretário da SEMEF.

A busca pelo acordo pode ser feita diretamente na Central de Atendimento, no prédio da Prefeitura, ou virtualmente, acessando o Portal do Contribuinte. O balanço dos dois primeiros meses de REFIS aponta também que esta segunda opção, a do autoatendimento, teve queda de 43,2% na procura e de 52,42% em acordos. Em agosto, foram 15.178 atendimentos pelo portal e 784 pactos. Em setembro, 8.621 acessos e somente 373 adesões ao REFIS.

“Muitos se sentem desconfortáveis e até mesmo inseguros com a tecnologia e preferem o atendimento presencial ou por chat, telefone e e-mail, pois nestes casos o contribuinte interage diretamente com um atendente. Isso explica percentuais tão pequenos de acordos realizados por meio do autoatendimento”, completa Fabiano.

Para facilitar a vida do contribuinte, a Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza uma página com todas as informações sobre o REFIS 2022 e vídeos com o passo a passo sobre como realizar a negociação da dívida pelo Portal do Contribuinte. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semef/refis2022.