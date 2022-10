Programa Vem com a Gente promove melhorias para moradores do bairro da Luz, em Nova Iguaçu - Divulgação

Programa Vem com a Gente promove melhorias para moradores do bairro da Luz, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 19/10/2022 08:00

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu está realizando interligações e a padronização de hidrômetros nas residências dos mais de 28 mil moradores do bairro da Luz. A ação faz parte do programa Vem com a Gente (VCG) e conta com cerca de 150 técnicos para ampliar o acesso à água potável para a população.

Na região estão sendo implantadas cerca de 10 mil novas ligações de água, além da hidrometração das residências. Segundo o diretor executivo, Felipe Esteves, as melhorias no abastecimento impactam toda a população da Baixada Fluminense.



“Desde que assumimos a concessão na Baixada Fluminense, há 11 meses, possibilitamos o acesso à água para milhares de habitantes. Só em Nova Iguaçu, já levamos o benefício para mais de 150 mil pessoas. São famílias que ganham qualidade de vida e saúde com a água regular na torneira e conquistam mais dignidade com a garantia de um comprovante de residência”, disse.



Para o coordenador do programa, Wallas Rangel, o atendimento itinerante contribui com o levantamento detalhado das necessidades operacionais da região e auxilia a empresa a aplicar de forma assertiva os investimentos.

“Oferecemos aos clientes a comodidade do atendimento porta a porta e, também, disponibilizamos nossos profissionais em um ponto fixo, para escutar de perto as demandas da população. Nosso objetivo é estar próximo a eles, levando serviços essenciais e explicando como eles estão sendo realizados pela concessionária”, ressaltou.

Paulo Henrique de Oliveira, 47 anos, que mora em Nova Iguaçu desde a adolescência e ficou curioso ao ver a movimentação da equipe da Águas do Rio no Bairro da Luz, em Nova Iguaçu.



“Gostei muito do atendimento da empresa e da oportunidade de regularizar nossa ligação de água. No meu quintal são três casas e nós nunca tivemos acesso a hidrômetros. Agora, vamos poder reivindicar nossos direitos, entrar em contato com a empresa pelo whatsapp e ficar em dia com nossas obrigações. Isso traz dignidade para a gente”, afirmou.



Além do canal de atendimento pelo telefone 0800 195 0 195, a Águas do Rio atende os clientes da região em um ponto itinerante. No local, os usuários podem esclarecer dúvidas e solicitar novos serviços como ligação de água, mudança de titularidade e revisão da conta.



O atendimento itinerante está sendo realizado de segunda a sexta, das 9h às 16h, na Igreja Sobre as Águas Church, localizada na Rua Professor Joaquim Cardoso de Matos, nº 499 - Luz, Nova Iguaçu.