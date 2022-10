Estação de tratamento de água do Guandu, em Nova Iguaçu, passa por manutenção emergencial - Divulgação

Estação de tratamento de água do Guandu, em Nova Iguaçu, passa por manutenção emergencialDivulgação

Publicado 21/10/2022 07:30

A Companhia Estadual de Águas e Esgoto realiza, nesta sexta-feira, manutenção emergencial na subestação de energia elétrica da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Com isso, durante o serviço, que terá início às 22h e deve ser concluído até as 6h de sábado (22/10), a estação vai operar com 50% da capacidade. A produção de água será totalmente restabelecida em até duas horas após o fim da manutenção.

A ETA abastece os municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. As concessionárias responsáveis pela distribuição de água na região já foram comunicadas.