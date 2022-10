Sesc de Nova Iguaçu está recebendo propostas para projetos culturais - Divulgação

Publicado 19/10/2022 13:00

O Sesc de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para recebimento de propostas ao Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar – Baixada em Foco. O documento, disponível na página da instituição na internet (www.sescrio.org.br), tem como objetivo selecionar projetos para integrarem a programação do Baixada em Foco 2023.

O projeto reúne programações que valorizam os patrimônios naturais, culturais, históricos, econômicos, humanos e sociais da Baixada Fluminense. A verba destinada às produções é de R$ 200 mil.

A iniciativa busca apoiar a produção artística e cultural da região em suas diversas manifestações, como teatro, dança, circo, artes visuais, audiovisual, literatura e música. As propostas selecionadas entrarão na agenda da unidade. Os projetos inscritos deverão, obrigatoriamente, ser integralmente compostos por artistas residentes no munícipio.

O edital do Baixada em Foco é um desdobramento de uma ampla seleção de propostas artísticas com vistas a compor a programação do Sesc RJ em 2023. No primeiro semestre, foi lançado o Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, com foco na agenda regular das unidades.

Neste segundo semestre, além do Baixada em Foco, o Sesc RJ está abrindo editais para outros projetos estratégicos de cultura, como o EntreDança – com prazo final de submissão em 9 de novembro - e o Nova Música Convida e o Palavra Liquida, ainda sem datas previstas para abertura. O total de aporte em produções artísticas via editais este ano está previsto em R$ 30 milhões.