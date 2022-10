Exposição na Casa de Cultura de Nova Iguaçu vai até o dia 21 de novembro - Divulgação

Exposição na Casa de Cultura de Nova Iguaçu vai até o dia 21 de novembroDivulgação

Publicado 25/10/2022 10:34

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) inaugurou as exposições “A Estrada Real do Comércio. Iguassú - Vale do Paraíba - Minas: 1822 - 2022” e “Pesos & Medidas, Artes & Ofícios, a vida comercial na Vila Iguassú”. Ambas são alusivas ao bicentenário da Independência do Brasil e também da conclusão da abertura da Estrada Real do Comércio, e estão ocorrendo na Casa de Cultura Ney Alberto, com entrada gratuita, até o dia 21 de novembro.

A exposição “A Estrada Real do Comércio” conta, em detalhes, a história da nova Estrada Real do Comércio, que foi construída pela coroa portuguesa no século XIX para a circulação de mercadorias entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, então capital da colônia, para serem levadas para Portugal. Ainda será mostrado um mapa original da Estrada Real do Comércio.



Já “Pesos & Medidas, Artes & Ofícios, a vida comercial na Vila Iguassú” traz a história da vida comercial na Vila Iguassú, por onde se encontra o "marco-zero" da Estrada Real do Comércio.



“Na primeira exposição focamos nas tropas e tropeirismo. Vários objetos mostrados eram usados pelos tropeiros, como selas, cangalhas, punhais e armas. Na segunda, focamos nos profissionais que faziam o comércio na Vila de Iguassú, como os ferreiros, marceneiros, ourives, barbeiros, sapateiros e celeiros, etc. Além de ferramentas como tesouras, bigornas, serras, objetos usados pelos profissionais, destaca-se uma coleção de balanças dos séculos XVII ao XIX, pesos de ourives, balanças para sacas de café e açúcar, entre outros”, comentou o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro.



Para remeter os visitantes ao século XIX, o artista plástico Domi Júnior recriou um trecho da Estrada Real do Comércio, com pedras irregulares, além de um rancho de tropeiros, com telhas originais do século XIX.



“Estamos contribuindo para o resgate, recuperação e valorização de exemplares remanescentes do glorioso passado da Vila de Iguassú. As futuras gerações vão poder conhecer a importância do comércio deste local para a consolidação do Brasil, como país desenvolvido, livre e soberano. Com este objetivo, criamos, em junho deste ano, o decreto para a restauração do Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha”, lembrou o prefeito Rogerio Lisboa.



A Casa de Cultura Ney Alberto fica na Rua Getúlio Vargas, 51, Centro de Nova Iguaçu.