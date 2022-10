Agentes realizaram operação de fiscalização na última segunda-feira - Divulgação

Publicado 25/10/2022 13:00

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram na última segunda-feira, fiscalizações na Área de Proteção Ambiental Municipal Jaceruba.

Entre as atividades foi realizada a verificação contínua no Rio São Pedro em cumprimento de Ação Civil Pública em que a Justiça Federal ordena a remoção de qualquer estrutura às margens do rio, bem como a remoção de barragens clandestinas utilizadas para o represamento da água.

Também foram apuradas algumas denúncias de supressão vegetal, movimentação de terra e despejo de efluentes sem tratamento a céu aberto.

A Guarda Ambiental alerta que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.