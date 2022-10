Chef Rodrigo Barros celebra dois anos de empreendimento após abertura em meio à pandemia - Divulgação

Chef Rodrigo Barros celebra dois anos de empreendimento após abertura em meio à pandemiaDivulgação

Publicado 25/10/2022 18:00

Empreendedores iguaçuanos que apostaram na abertura de novos negócios durante o período de pandemia celebram a afirmação e os bons resultados obtidos. Com uma perspectiva melhor no horizonte, eles planejam expansões e investimentos para fomentar cada vez mais a economia no município da Baixada Fluminense.



Celebrando dois anos da abertura de seu restaurante, o chef Rodrigo Barros, participante da edição 2016 do reality show Masterchef, realiza neste fim de semana o 1° Festival da Lagosta da cidade de Nova Iguaçu no seu Restaurante do Rodrigo.



De acordo com a sócia administradora do restaurante, a ideia é proporcionar uma experiência gastronômica completa, passando pelas entradas, pratos principais até chegar na sobremesa.



"São diversas entradas e pratos, como salada de lagosta, espetinho de lagosta, hambúrguer de lagosta, lagosta na Brasa, Paella de lagosta, Mix de frutos do mar e de sobremesa o dadinho de lagosta com com um blend de mel de flores de laranjeiras e silvestre. Acho um pouco peculiar uma sobremesa feita com esse crustáceo, mas, acredito no trabalho do chef que não revela o preparo", disse.

Eduardo Ferreira, do Matsuri, se reinventou através do delivery e até contratou mais funcionários. - Divulgação



Outro empreendimento celebrou aniversário foi o restaurante especializado em culinária oriental Matsuri. Durante o período mais grave da pandemia, o proprietário Eduardo Ferreira teve de aprender a lidar com o atendimento por delivery e conseguiu ter sucesso, inclusive contratando mais funcionários devido ao aumento de demanda.



"Conseguimos passar bem pela pandemia. O delivery ajudou bastante e nos levou a uma profissionalização neste tipo de atendimento, virou praticamente nosso ponto principal de empreendedorismo. Com o fortalecimento cada vez maior em Nova Iguaçu, mais novidades podem aparecer", afirmou. Outro empreendimento celebrou aniversário foi o restaurante especializado em culinária oriental Matsuri. Durante o período mais grave da pandemia, o proprietário Eduardo Ferreira teve de aprender a lidar com o atendimento por delivery e conseguiu ter sucesso, inclusive contratando mais funcionários devido ao aumento de demanda."Conseguimos passar bem pela pandemia. O delivery ajudou bastante e nos levou a uma profissionalização neste tipo de atendimento, virou praticamente nosso ponto principal de empreendedorismo. Com o fortalecimento cada vez maior em Nova Iguaçu, mais novidades podem aparecer", afirmou.