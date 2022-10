Vereadores de Nova Iguaçu discutiram Lei Orçamentária do Município para o próximo ano - Divulgação

Vereadores de Nova Iguaçu discutiram Lei Orçamentária do Município para o próximo anoDivulgação

Publicado 28/10/2022 10:04

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou na última semana uma audiência para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o município no ano de 2023. Elaborada pelo Executivo, a LOA estabelece as despesas e as receitas que serão utilizadas no próximo ano.

Representante da Secretaria municipal de Economia, Planejamento e Finanças, Marcelo Barboza da Silva, superintendente de Orçamento, apresentou as metas para o próximo ano no governo da cidade.

“A LOA 2023 foi elaborada refletindo o crescimento do orçamento em relação à receita arrecadada em 2021 e a tendência de receita durante o exercício de 2022, levando em conta o aumento dos repasses nas fontes da Saúde e da Educação”, disse Marcelo.

Questionado pelo presidente da CMNI sobre como o cenário estadual contribui para um melhor quadro financeiro de Nova Iguaçu, o executivo respondeu:

“Com o retorno gradativo da economia, conseguimos analisar melhor a conjuntura no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com estudo do IBGE, realizado em janeiro de 2022, o crescimento do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) fechou o ano de 2021 em 8,38%. Isto nos possibilita adequar melhor o orçamento nas áreas onde são mais necessárias, como infraestrutura, assistência social, educação e saúde”.

Passada esta fase da audiência, a LOA será avaliada por todos os parlamentares, podendo receber emendas, e será colocada em votação ainda este ano.