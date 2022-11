Concessionária investiu na padronização dos hidrômetros em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 31/10/2022 20:58

O Programa Vem com a Gente, da concessionária Águas do Rio, beneficiou cerca de 12 mil moradores do bairro Alvorada, em Nova Iguaçu, com os serviços de padronização de hidrômetros e novas ligações realizadas pelos profissionais da empresa.

Morador da região, o aposentado Antônio Valter de Oliveira, de 80 anos, recebeu os técnicos para substituição do hidrômetro em sua residência.

"Fiquei muito satisfeito com o atendimento oferecido pela Águas do Rio. A equipe esteve no bairro realizando o cadastro dos moradores e a partir desse contato solicitei a substituição do meu aparelho, que já era bem antigo. Trocaram o hidrômetro com capricho e deixaram a calçada limpa”, disse.



Segundo o diretor executivo da concessionária, Felipe Esteves, o programa, além de ampliar o acesso à água potável, garante maior regularidade no abastecimento oferecido.



“Garantir que a população tenha acesso ao saneamento básico é mais que uma meta, é o propósito que nos move. Cada colaborador de nossa empresa tem o compromisso de levar mais dignidade a cada morador que é atendido por nós”, afirmou.



Além do canal de atendimento pelo telefone 0800 195 0 195, a Águas do Rio montou um ponto itinerante no bairro Jardim Alvorada para facilitar ainda mais o acesso aos serviços.



“Os moradores podem esclarecer dúvidas, solicitar novas ligações de água, mudança de titularidade, atualização de cadastro, além de renegociar débitos”, explicou o coordenador Comercial do VCG, Wallas Rangel.