Oficinas estão sendo oferecidas em duas unidades do CRAS, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 08/11/2022 17:55

A Prefeitura de Nova Iguaçu está oferecendo, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) oficina de Modelo e Manequim. As unidades em Monte Verde, no bairro Cerâmica, Bom Retiro, em Miguel Couto, estão credenciadas até o momento.

Depois de passar por um momento extremamente doloroso, que foi perder a filha para a Covid-19 em 2021, Elisiana de Oliveira Silva entrou em depressão, mas encontrou apoio na ofician, onde é uma das 50 participantes na Cerâmica.

"Aqui voltei a sorrir e a superar medos e temores. Ganhei uma família que preenche meu vazio”, disse.



As aulas nas oficinas das duas unidades acontecem às terças e quintas-feiras em dois horários, às10h e 14h, e são oferecidas para crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos homens e mulheres.



As oficinas também estimulam a concentração, coordenação motora, auxilia no combate ao cansaço mental e ajuda na comunicação entre os participantes.



“A gente não trabalha só para resgatar e levantar a autoestima, também recuperamos vidas. Temos pessoas que lutaram contra o câncer, que tentaram suicídio, que perderam parentes na pandemia. Aqui chegam pessoas com a alma e o corpo doentes, mas que depois voltam a viver. Isso é mais que um curso”, lembrou Luis Antonio Rabelo da Silva, oficineiro de Modelo e Manequim do CRAS Monte Verde (Cerâmica) e Bom Retiro (Miguel Couto).



Depressão também faz parte do passado para a dona de casa Elza Santos Cota, de 70 anos. Após descobrir um câncer de mama em 2014, a idosa conviveu por anos com a doença, mas encontrou na oficina de Modelo e Manequim uma maneira de recuperar sua autoestima.



“Achava que ia morrer, que a vida estava acabada, pois não tinha mais motivação para enfrentar a doença. Mas a oficina me deu alegria, resgatou minha autoestima. Hoje não perco uma aula. Após aprender a desfilar, me sinto uma verdadeira modelo da terceira idade”, brincou Elza.



O CRAS Bom Retiro fica na Avenida Luís de Lemos e o de Monte Verde está localizado na Rua Pedro Cunha, 48, Ponto Chic/Cerâmica.