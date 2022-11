Tenda serviu café da manhã para trabalhadores de Nova Iguaçu com baixo custo nesta semana - Divulgação

Tenda serviu café da manhã para trabalhadores de Nova Iguaçu com baixo custo nesta semanaDivulgação

Publicado 11/11/2022 12:00

O bairro de Miguel Couto recebeu nesta semana o projeto "Café do Trabalhador", realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura da cidade. Foi a primeira região do município a receber o serviço, em um quiosque montado ao lado do Mercadão Popular. Nele foram servido café da manhã com baixo custo à população que sai cedo de casa para o trabalho ou outros destinos.

O Café do Trabalhador estará disponível de segunda a sexta-feira, a partir das 4h30. Diariamente, 500 kits contendo bebida quente (café, leite ou café com leite), pão com manteiga e frutas da estação serão fornecidos aos trabalhadores, idosos e estudantes que muitas vezes saem de casa ainda em jejum. O café da manhã será oferecido ao custo simbólico de R$ 0,50.

“Trata-se de um projeto de segurança alimentar que visa garantir ao trabalhador uma refeição fundamental para a nossa saúde, que é o café da manhã. Graças a mais esta importante parceria com o Governo do Estado, esperamos poder ajudar a população de Miguel Couto a suprir esta necessidade e, futuramente, levar este projeto para outros pontos da cidade”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros.

Responsável por transportar centenas de passageiros todos os dias, o motorista de ônibus Rogério Bernardo, da linha 490B, da viação Tinguá, faz o trajeto de Miguel Couto à Central do Brasil, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Antes de qualquer outro trabalhador ou estudante, é ele quem chega ao local onde foi instalado o quiosque.

“Chego aqui às 4h e nem sempre dá tempo de tomar café da manhã em casa, pois não posso atrasar. Achei uma maravilha chegar aqui hoje, poder tomar um cafezinho e ainda comer um pão e uma fruta”, contou o motorista de 52 anos, primeiro cliente do "Café do Trabalhador".

O trabalhador autônomo Carlito Ferreira da Silva, 53 anos, também aprovou a iniciativa. Sempre atento à saúde, ele cultivou o bom hábito de caminhar antes do trabalho, e afirma que o café da manhã será um complemento para iniciar o dia com mais disposição.

“Este café vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Serei cliente VIP, vou passar aqui todos os dias durante a caminhada”, garantiu.