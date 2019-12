Orquestra do Projeto Social Janela 4/14 se apresenta em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu -Alunos do Projeto Social Janela 4/14 vão encher o TopShopping de música com a Orquestra da instituição, sábado, dia 28, a partir das 17h. Será a apresentação musical de fim de ano dos alunos do Projeto Social, que através da educação musical, visa a melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes, assim como a interação social que minimiza o preconceito à diversidade.



A Orquestra do Janela 4/14 foi criada em 2011 e já atuou em diversos eventos no Rio de Janeiro, dentre eles: a apresentação de fim de ano na Vila Militar do Exército Brasileiro, juntamente com a Banda Militar Sinfônica do II D.E, o Encontro de Orquestras na cidade de Belo Horizonte-MG, o Festival Internacional ‘New Praise’ em São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.



A apresentação será no 3º piso – Portaria D.