Escambau: a nova febre cultural de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Escambau, um festival que reúne moda, gastronomia, música e artes em geral, quer se tornar uma nova onda cultural em Nova Iguaçu. A próxima edição do evento será realizada no domingo, dia 22, na Praça da Igreja de São Jorge e Nossa Senhora de Fátima, perto da estação de trem, no Centro.



Os organizadores programaram atividades para adultos e crianças, com espaço destinado aos pequenos e ações com total segurança e conforto. Quem quiser comprar roupas para as festas de fim de ano, pode aguardar porque a feira terá vestimentas dos mais diferentes estilos.



A última edição do Escambau registrou a marca de dois mil visitantes. A organização aposta em números melhores ainda na próxima, especialmente porque será perto das festas de fim de ano. Para o idealizador do evento, Matheus Carvalho, morador de Nova Iguaçu, o sucesso se dá pelo fato do Escambau ser uma atividade de “economia criativa”.



“ É um setor em que pessoas têm liberdade para se expressar através das mais variadas formas de arte, criando um ambiente cultural há muito tempo não visto na cidade, como shows de músicas autorais e as mais variadas artes manuais”, explicou.



Os organizadores trabalham para que o Escambau se transforme na Festa Cultural da Baixada Fluminense. “Aqui carece desse tipo de programação”, observou Matheus Carvalho, acrescentando que eventos com essa característica abrem espaço para novos talentos em diversas áreas e pode atrair turistas para a cidade.